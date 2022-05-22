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Надаль: я в Париже, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос». Но, конечно, у меня есть билеты на ЛЧ

Надаль: я в Париже, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос». Но, конечно, у меня есть билеты на ЛЧ
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль признался, что уже приобрёл билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Напомним, он пройдёт в Париже (Франция) на стадионе «Стад де Франс». За трофей сразятся «Реал Мадрид» (Испания) и «Ливерпуль» (Англия). Матч запланирован на 28 мая. Надаль также находится в Париже, где стартовал Открытый чемпионат Франции. В первом круге 13-кратный чемпион турнира сразится с представителем Австралии Джорданом Томпсоном.

«Ну, я здесь для того, чтобы сыграть на «Ролан Гаррос», не так ли? Но, конечно, у меня уже есть билеты на матч (улыбается)», — сказал Надаль на пресс-конференции, приуроченной к старту «Ролан Гаррос».

Отметим, что Надаль в числе других звёзд тенниса (Новака Джоковича и Карлоса Алькараса) присутствовал на второй встрече полуфинала «Реал» — «Манчестер Сити».

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