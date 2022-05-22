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Крис Эверт назвала игроков, которые могут удивить на стартовавшем «Ролан Гаррос»

Крис Эверт назвала игроков, которые могут удивить на стартовавшем «Ролан Гаррос»
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт поделилась ожиданиями от стартовавшего «Ролан Гаррос».

«В мужском одиночном разряде явный фаворит – Джокович, потому что его умение выходить на пик формы безупречно. К нему вернулись его ноги и инстинкты на грунтовом покрытии, и он только что вышел из отпуска, который вынужденно случился у него в начале года.

У женщин – Ига Свёнтек, потому что она стала верить в свою улучшенную агрессивную игру. Её скольжение потрясающе, она встречает мячи раньше, чем кто-либо.

Кто может удивить? Бьянка Андрееску. Она провела всего несколько матчей, но, тем менее, в них она выглядела отлично. У неё новый тренер, с которым пришёл позитивный настрой. Удивить может и Денис Шаповалов, который с каждой минутой обретает уверенность в победе над сильнейшими», — приводит слова Эверт ESPN.

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