Брэд Гилберт назвал верхнюю часть мужской сетки «Ролан Гаррос» «группой смерти»

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт, тренировавший Энди Роддика и Энди Маррея, поделился ожиданиями от стартовавшего «Ролан Гаррос».

«Первое, что бросается в глаза, это то, насколько не сбалансированы верхняя и нижняя части сетки. Три главных фаворита (Джокович, Надаль и Алькарас) находятся в верхней части. В нижней у Циципаса наиболее благоприятная ситуация. Он дошёл до финала в прошлом году. Медведев тоже там, но он не играл на больших грунтовых турнирах, так что я бы поставил на Циципаса.

Дисбаланс в верхней части сетки (группе смерти), где Джокович набирает форму, Алькарас на пути своего становления и Надаль с проблемами из-за травм, заставляет меня смотреть на нижнюю половину розыгрыша как на прекрасную возможность для Циципаса.

Кто может удивить нас в этом розыгрыше? Мне нравится, как играет Миомир Кецманович, а также Янник Синнер», — приводит слова Гилберта ESPN.