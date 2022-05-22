Онс Жабер сенсационно завершила выступление на «Ролан Гаррос» в первом круге

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер сенсационно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2022, который продлится до 4 июня.
В матче первого круга Жабер (6) проиграла представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7. Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Жабер десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Линетт — один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Примечательно, что перед «Ролан Гаррос» Жабер была одной из сильнейших теннисисток тура на грунте: выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) и дошла до финала на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).
В следующем раунде Линетт сразится с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Хэрриет Дарт (Великобритания).
Общий призовой фонд соревнований составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.
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