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Борна Чорич вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Григором Димитровым

Борна Чорич вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Григором Димитровым
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Бывшая 12-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич одержал убедительную победу на старте Открытого чемпионата Франции – 2022, который продлится до 5 июня.

В матче первого круга Чорич (SR) обыграл представителя Испании Карлоса Табернера со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:1. Встреча продлилась 3 часа 13 минут. Чорич пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал все шесть брейк-пойнтов. На счету Табернера три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Чорич сразится с 18-м сеяным — Григором Димитровым из Болгарии, который ранее разгромил американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 12:10 МСК
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6  
6 		2 3 1  
             
Карлос Табернер
Испания
Карлос Табернер
К. Табернер
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