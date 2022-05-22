Борна Чорич вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где сразится с Григором Димитровым

Бывшая 12-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич одержал убедительную победу на старте Открытого чемпионата Франции – 2022, который продлится до 5 июня.

В матче первого круга Чорич (SR) обыграл представителя Испании Карлоса Табернера со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:1. Встреча продлилась 3 часа 13 минут. Чорич пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал все шесть брейк-пойнтов. На счету Табернера три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» Чорич сразится с 18-м сеяным — Григором Димитровым из Болгарии, который ранее разгромил американца Маркоса Гирона со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.