Доминик Тим высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков

Чемпион US Open – 2020, австрийский теннисист Доминик Тим высказался о решении ATP лишить грядущий Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от соревнований.

Ранее Тим проиграл 87-й ракетке мира, боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6 в первом круге «Ролан Гаррос». Доминик второй год подряд терпит поражение на старте турнира. При этом в 2018 и 2019 годах австриец доходил до финала.

«Это тяжёлое решение для некоторых игроков, таких как Джокович, Берреттини или Фучович. Давайте учитывать общую картину мира. То, что происходит в теннисе, не так важно. Будем надеяться, что мир вернётся на Украину», — сказал Тим на послематчевой пресс-конференции.

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.