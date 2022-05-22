Россиянин Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022, который продлится до 5 июня.
В первом круге Кузнецов (Q) проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману (15) со счётом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Кузнецов пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Шварцмана — один эйс, семь двойных ошибок и восемь использованных брейк-пойнтов из 10.
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Шварцман встретится с испанцем Хауме Мунаром.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
16:34
-
16:33
-
16:15
-
15:54
-
15:25
-
15:10
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:28
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:36
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:32
-
10:09
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
00:50
- 21 мая 2022
-
23:40
-
23:06
-
21:21
-
18:25
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
17:04
Партнерский контент