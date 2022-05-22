Россиянин Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022, который продлится до 5 июня.

В первом круге Кузнецов (Q) проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману (15) со счётом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Кузнецов пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Шварцмана — один эйс, семь двойных ошибок и восемь использованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Шварцман встретится с испанцем Хауме Мунаром.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.