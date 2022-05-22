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Россиянин Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022, который продлится до 5 июня.

В первом круге Кузнецов (Q) проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману (15) со счётом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Кузнецов пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Шварцмана — один эйс, семь двойных ошибок и восемь использованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Шварцман встретится с испанцем Хауме Мунаром.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 13:35 МСК
Андрей Кузнецов
Россия
Андрей Кузнецов
А. Кузнецов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 2  
6 		1 6 6  
             
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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