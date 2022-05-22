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Доминик Тим признался, что подумывает перейти на уровень челленджеров

Доминик Тим признался, что подумывает перейти на уровень челленджеров
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Чемпион US Open – 2020, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, какие действия собирается предпринять, чтобы прервать полосу из 11 поражений подряд.

Ранее Тим проиграл 87-й ракетке мира, боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6 в первом круге «Ролан Гаррос». Это поражение стало для него 11-м подряд. Последний раз Доминик выигрывал более года назад, 12 мая 2021 года. Тогда австриец оказался сильнее представителя Венгрии Мартона Фучовича в 1/16 «Мастерса» в Риме (3:6, 7:6 (7:5), 6:0).

«Я определённо подумываю над тем, чтобы вернуться на уровень челленджеров. Победы в матчах мне бы очень помогли, честно говоря, у меня уже было много матчей, где я был близок к победе», — сказал Тим на послематчевой пресс-конференции.

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