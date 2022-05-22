10-я ракетка мира Мугуруса вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв 36-летней Канепи

В Париже (Франция) на корте Симоны Матьё состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира «Ролан Гаррос», в котором 10-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса встречалась с 36-летней эстонкой Кайей Канепи, имеющей 46-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился неожиданной победой Канепи в трёх сетах – 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 6 минут.

На счету Канепи семь подач навылет, три ошибки на подаче и лишь три брейка при 13 брейк-пойнтах. Мугуруса за три сета выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Мугуруса выигрывала «Ролан Гаррос» в 2016 году, победив тогда в финале американку Серену Уильямс.

Во втором круге турнира Канепи встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Общий призовой фонд соревнований составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.