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10-я ракетка мира Мугуруса вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв 36-летней Канепи

10-я ракетка мира Мугуруса вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв 36-летней Канепи
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В Париже (Франция) на корте Симоны Матьё состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира «Ролан Гаррос», в котором 10-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса встречалась с 36-летней эстонкой Кайей Канепи, имеющей 46-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился неожиданной победой Канепи в трёх сетах – 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 6 минут.

На счету Канепи семь подач навылет, три ошибки на подаче и лишь три брейка при 13 брейк-пойнтах. Мугуруса за три сета выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что Мугуруса выигрывала «Ролан Гаррос» в 2016 году, победив тогда в финале американку Серену Уильямс.

Во втором круге турнира Канепи встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Общий призовой фонд соревнований составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 14:35 МСК
Кайя Канепи
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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