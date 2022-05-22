10-я ракетка мира Мугуруса вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв 36-летней Канепи

В Париже (Франция) на корте Симоны Матьё состоялся матч первого круга престижного теннисного турнира «Ролан Гаррос», в котором 10-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса встречалась с 36-летней эстонкой Кайей Канепи, имеющей 46-е место в рейтинге WTA.
Матч завершился неожиданной победой Канепи в трёх сетах – 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 6 минут.
На счету Канепи семь подач навылет, три ошибки на подаче и лишь три брейка при 13 брейк-пойнтах. Мугуруса за три сета выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Отметим, что Мугуруса выигрывала «Ролан Гаррос» в 2016 году, победив тогда в финале американку Серену Уильямс.
Во втором круге турнира Канепи встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.
Общий призовой фонд соревнований составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.
- 22 мая 2022
-
18:03
-
17:59
-
17:27
-
17:22
-
17:01
-
16:52
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:33
-
16:15
-
15:54
-
15:25
-
15:10
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:28
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
11:45
-
11:36
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:32
-
10:09
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
00:50