Онс Жабер прокомментировала сенсационное поражение на старте «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата Франции – 2022.
В первом круге «Ролан Гаррос» Жабер проиграла представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.
«Сегодня было тяжело. Я выложилась полностью, в её игре чувствовался импульс, она не давала мне слишком много вариантов, а я чувствовала, что у неё всегда были ответы на мои действия на корте. Она играла очень хорошо в важные моменты», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.
Примечательно, что перед «Ролан Гаррос» Жабер была одной из сильнейших теннисисток тура на грунте: выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) и дошла до финала на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Также она была в финале соревнований на американском грунте, в Чарльстоне.
- 22 мая 2022
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