Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер прокомментировала сенсационное поражение на старте «Ролан Гаррос»

Онс Жабер прокомментировала сенсационное поражение на старте «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира, теннисистка из Туниса Онс Жабер прокомментировала сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата Франции – 2022.

В первом круге «Ролан Гаррос» Жабер проиграла представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.

«Сегодня было тяжело. Я выложилась полностью, в её игре чувствовался импульс, она не давала мне слишком много вариантов, а я чувствовала, что у неё всегда были ответы на мои действия на корте. Она играла очень хорошо в важные моменты», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.

Примечательно, что перед «Ролан Гаррос» Жабер была одной из сильнейших теннисисток тура на грунте: выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) и дошла до финала на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Также она была в финале соревнований на американском грунте, в Чарльстоне.

Новость по теме
Онс Жабер сенсационно завершила выступление на «Ролан Гаррос» в первом круге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022