Магда Линетт раскрыла секрет неожиданной победы над Онс Жабер на «Ролан Гаррос»

56-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала сенсационную победу над шестым номером рейтинга представительницей Туниса Онс Жабер в первом круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Линетт.
«В прошлом году я проиграла Онс здесь, в этом – в Майами, так что я вроде как знала, чего ожидать. У меня был определённый план на игру, но, с другой стороны, я понимала, что сейчас она в огне в плане формы, мне просто нужно было бороться за каждое очко и проявить настоящую моральную стойкость», — сказала Линетт на послематчевой пресс-конференции.
Примечательно, что перед «Ролан Гаррос» Жабер была одной из сильнейших теннисисток тура на грунте: выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) и дошла до финала на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Также она была в финале соревнований на американском грунте, в Чарльстоне.
- 22 мая 2022
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