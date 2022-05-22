Котов уступил ван де Зандсхулпу в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов уступил в матче первого круга «Ролан Гаррос» представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 2:6.



Соперники провели на корте 2 часа 37 минут. 29-я ракетка мира ван де Зандсхулп сделал 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. Котов, занимающий 143-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал четыре брейк-пойнта из шести.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Ботик встретится с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия). Для Котова турнир «Большого шлема» завершён, россиянин вышел в основную сетку через квалификацию.