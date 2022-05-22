Карлос Алькарас показал форму, в которой выступит на «Ролан Гаррос»

6-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фото, на котором предстал в форме для выступления на Открытом чемпионате Франции, стартовавшем сегодня, 22 мая, в Париже.
«Новая форма для «Ролан Гаррос». Всегда рад зайти в гости к Nike Court. Поздравляю Nike с 50-летием», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
В первом раунде мужских соревнований «Ролан Гаррос», призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Алькарас встретится со 141-м номером рейтинга аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро. Встреча состоится сегодня, 22 мая. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является лидер мирового сезона и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович.
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