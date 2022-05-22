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Стивенс — о лишении рейтинговых очков Уимблдона: мы не потерпим дискриминацию

Стивенс — о лишении рейтинговых очков Уимблдона: мы не потерпим дискриминацию
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Американская теннисистка Слоан Стивенс, являющаяся членом совета игроков WTA, высказалась о решении тура лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков.

«Наш тур основан на определённых принципах. Мы не потерпим дискриминацию. Это сейчас и происходит», — приводит слова Стивенс журналист Бен Ротенберг.

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.

Россиян и белорусов отстранили от соревнований из-за украинских событий.

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