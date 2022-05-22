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Оже-Альяссим с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Оже-Альяссим с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022. 9-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим встретился со 122-м номером рейтинга перуанцем Хуаном Пабло Варильяс Патино-Самудио.

Победу со счётом 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3 одержал Оже-Альяссим. Продолжительность встречи составила 3 часа 14 минут. Канадец выполнил 14 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету перуанца – два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Оже-Альяссим встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (39) и аргентинцем Камило Уго Карабельи (154).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		2 6 6 6
6 		6 1 3 3
             
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Перу
Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио
Х. Варильяс Патино-Самудио
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