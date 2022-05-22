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Новаку Джоковичу исполнилось 35 лет

Новаку Джоковичу исполнилось 35 лет
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Сегодня, 22 мая, исполнилось 35 лет первой ракетке мира и 20-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Джокович является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) – 370 и рекордсменом по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде — 38. Новак – двукратный обладатель карьерного «Большого шлема». Всего же на турнирах «Большого шлема» он побеждал 20 раз и делит этот результат со швейцарцем Роджером Федерером.

14 мая 2022 года в рамках полуфинала «Мастерса» в Риме (Италия) Новак обыграл норвежца Каспера Рууда и одержал 1000-ю победу в карьере.

В первом раунде Открытого чемпионата Франции – 2022, победителем которого он становился дважды, Джокович встретится с японцем Йосихито Нисиокой (94). Матч состоится завтра, 23 мая.

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