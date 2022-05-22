Норри допустил бойкот Уимблдона со стороны игроков

Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри высказался о решении лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов. Ранее соответствующее решение приняли ATP и WTA.



Норри раскритиковал его. По мнению британца, теперь турнир будет носить характер выставочного.



«Уимблдон — особенный турнир. Но, как мне кажется, многие топ-игроки откажутся от выступления, они будут готовиться к хардовым турнирам. Особенно те, кого не сильно заботят призовые.



Конечно, сейчас мы находимся в очень тяжёлой ситуации из-за событий на Украине. Для меня это сложно. Получается, что ты играешь без какой-то цели. Сильно меняется рейтинговая система. Они забрали фактически 6000 очков. Я не говорил со многими теннисистами, но, как мне кажется, большинство из них расстроены этим», — цитирует Норри Daily Telegraph.

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