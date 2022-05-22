Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Норри допустил бойкот Уимблдона со стороны игроков

Норри допустил бойкот Уимблдона со стороны игроков
Комментарии

Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри высказался о решении лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов. Ранее соответствующее решение приняли ATP и WTA.

Норри раскритиковал его. По мнению британца, теперь турнир будет носить характер выставочного.

«Уимблдон — особенный турнир. Но, как мне кажется, многие топ-игроки откажутся от выступления, они будут готовиться к хардовым турнирам. Особенно те, кого не сильно заботят призовые.

Конечно, сейчас мы находимся в очень тяжёлой ситуации из-за событий на Украине. Для меня это сложно. Получается, что ты играешь без какой-то цели. Сильно меняется рейтинговая система. Они забрали фактически 6000 очков. Я не говорил со многими теннисистами, но, как мне кажется, большинство из них расстроены этим», — цитирует Норри Daily Telegraph.

Новость по теме
Стивенс — о лишении рейтинговых очков Уимблдона: мы не потерпим дискриминацию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022