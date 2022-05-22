«А теперь — Париж». Каспер Рууд опубликовал пост после победы на турнире в Женеве

8-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост в социальных сетях после победы на турнире серии ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Напомним, в финале соревнований Рууд обыграл со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1) португальца Жоау Соузу (79). Победа на турнире, призовой фонд которого в этом году превысил € 530 тыс., стала для него второй подряд.

«Спасибо и до свидания, Швейцария. Как всегда, это было приятно. А теперь – Париж», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

В первом раунде Открытого чемпионата Франции, стартовавшего сегодня, 22 мая, норвежец встретится с французом Жо-Вильфридом Цонгой (267).

Ранее в интервью Рууд признался, что матч с Соузой стал «одним из самых сумасшедших» в его профессиональной карьере.