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Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Шарму

Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Шарму
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, обыграла австралийку Астру Шарму. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Грачёва выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Грачёва встретится с победителем матча Айла Томлянович (Австралия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 17:20 МСК
Астра Шарма
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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