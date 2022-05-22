Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Шарму

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, обыграла австралийку Астру Шарму. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Грачёва выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 144-е место в рейтинге WTA, сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Грачёва встретится с победителем матча Айла Томлянович (Австралия) — Анетт Контавейт (Эстония).