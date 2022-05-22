Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022. 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов встретился со 126-м номером рейтинга португальцем Нуну Боргесом.

Победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4 одержал Хачанов. Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Боргес выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, россиянин встретится с боливийцем Уго Дельеном (87). Действующим победителем турнира является лидер мирового сезона серб Новак Джокович.