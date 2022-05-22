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Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022. 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов встретился со 126-м номером рейтинга португальцем Нуну Боргесом.

Победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4 одержал Хачанов. Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Боргес выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, россиянин встретится с боливийцем Уго Дельеном (87). Действующим победителем турнира является лидер мирового сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 17:25 МСК
Нуну Боргес
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 4  
6 		2 6 6  
             
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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