Оже-Альяссим прокомментировал успешный дебют на Открытом чемпионате Франции — 2022
Поделиться
9-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал в социальных сетях победу над перуанцем Хуаном Пабло Варильяс Патино-Самудио в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022, стартовавшего сегодня, 22 мая.
«Приятно одержать свою первую победу на «Ролан Гаррос». Надеюсь, она станет первой из многих. Мне потребовалось немного упорства, но мы справились и готовимся к следующему раунду!» – написал спортсмен.
Во втором раунде «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43 600 000, Оже-Альяссим встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (39) и аргентинцем Камило Уго Карабельи (154). Действующим победителем турнира является лидер мирового сезона серб Новак Джокович.
Новость по темеОже-Альяссим с трудом пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
Комментарии
- 22 мая 2022
-
20:39
-
20:26
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:25
-
19:03
-
18:59
-
18:46
-
18:27
-
18:03
-
17:59
-
17:27
-
17:22
-
17:01
-
16:52
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:33
-
16:15
-
15:54
-
15:25
-
15:10
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:33
-
13:28
-
12:45
-
12:31
-
12:07
-
11:45
Партнерский контент