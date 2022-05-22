Оже-Альяссим прокомментировал успешный дебют на Открытом чемпионате Франции — 2022

9-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал в социальных сетях победу над перуанцем Хуаном Пабло Варильяс Патино-Самудио в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022, стартовавшего сегодня, 22 мая.

«Приятно одержать свою первую победу на «Ролан Гаррос». Надеюсь, она станет первой из многих. Мне потребовалось немного упорства, но мы справились и готовимся к следующему раунду!» – написал спортсмен.

Во втором раунде «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43 600 000, Оже-Альяссим встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (39) и аргентинцем Камило Уго Карабельи (154). Действующим победителем турнира является лидер мирового сезона серб Новак Джокович.