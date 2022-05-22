«Никакого Рафы». Шварцман шуточно высказался о возможном матче с Надалем на «РГ»

16-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман, в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции – 2022 обыгравший россиянина Андрея Кузнецова (229), высказался о возможной встрече на турнире с 21-кратным победителем ТБШ испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я ещё не видел сетку, поэтому понятия не имею, кто попал в мою половину. Но так или иначе, а сюда приехали лучшие игроки, и каждый матч будет тяжёлым.

Мне кажется, что Рафа находится в нижней части турнирной таблицы. Так что никакого Рафы. Хотя я не уверен, что он не распределился со мной», – приводит слова Шварцмана пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» аргентинец дошёл до четвертьфинала, где уступил Надалю со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 0:6.