Гасанова взяла лишь три гейма в матче с Боузковой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Гасанова завершила выступление на «Ролан Гаррос». В матче первого круга она уступила чешке Мари Боузковой со счётом 2:6, 1:6.



Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. 155-я ракетка мира Гасанова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. Боузкова, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.



Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Боузкова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс. Ранее она в матче первого круга нанесла поражение Елене-Габриэле Русе из Румынии (6:3, 6:1).



Напомним, Гасанова попала в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. Она заменила снявшуюся с турнира американку Лорен Дэвис.