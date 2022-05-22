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Гасанова взяла лишь три гейма в матче с Боузковой на «Ролан Гаррос»

Гасанова взяла лишь три гейма в матче с Боузковой на «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова завершила выступление на «Ролан Гаррос». В матче первого круга она уступила чешке Мари Боузковой со счётом 2:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. 155-я ракетка мира Гасанова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. Боузкова, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Боузкова встретится с бельгийкой Элисе Мертенс. Ранее она в матче первого круга нанесла поражение Елене-Габриэле Русе из Румынии (6:3, 6:1).

Напомним, Гасанова попала в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. Она заменила снявшуюся с турнира американку Лорен Дэвис.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 20:55 МСК
Анастасия Гасанова
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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