Определились победители второго этапа Кубка России по пляжному теннису

Завершился второй этап Кубка России по пляжному теннису, который прошёл с 20 по 22 мая в московском Национальном теннисном центре.
Результаты в мужском парном разряде:
1-е место: Николай Гурьев (Самара) и Иван Сыров (Санкт-Петербург);
2-е место: Максим Ионин (Москва) и Дмитрий Павлов (Тольятти);
3-е место: Владислав Зайченко (Москва) и Станислав Зайченко (Самара).
Результаты в женском парном разряде:
1-е место: Арина Косенкова и Анастасия Семёнова (обе – Рыбинск);
2-е место: Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко (обе – Тольятти);
3-е место: Анна Галенко (Санкт-Петербург) и Дарья Каличинина (Тольятти).
Напомним, первый этап Кубка России состоялся 6 марта. Победу в мужском парном разряде одержали Николай Гурьев (Самара) и Иван Сыров (Санкт-Петербург), в женском парном разряде – Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко (обе – Тольятти), в смешанном – Елизавета Кудинова (Самара) – Дмитрий Павлов (Тольятти).
- 23 мая 2022
-
00:47
-
00:35
- 22 мая 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:46
-
22:32
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
20:39
-
20:26
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:25
-
19:03
-
18:59
-
18:46
-
18:27
-
18:03
-
17:59
-
17:27
-
17:22
-
17:01
-
16:52
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:33
-
16:15
-
15:54
-
15:25
-
15:10
-
14:37
-
14:24