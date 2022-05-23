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Определились победители второго этапа Кубка России по пляжному теннису

Определились победители второго этапа Кубка России по пляжному теннису
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Завершился второй этап Кубка России по пляжному теннису, который прошёл с 20 по 22 мая в московском Национальном теннисном центре.

Результаты в мужском парном разряде:
1-е место: Николай Гурьев (Самара) и Иван Сыров (Санкт-Петербург);
2-е место: Максим Ионин (Москва) и Дмитрий Павлов (Тольятти);
3-е место: Владислав Зайченко (Москва) и Станислав Зайченко (Самара).

Результаты в женском парном разряде:
1-е место: Арина Косенкова и Анастасия Семёнова (обе – Рыбинск);
2-е место: Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко (обе – Тольятти);
3-е место: Анна Галенко (Санкт-Петербург) и Дарья Каличинина (Тольятти).

Напомним, первый этап Кубка России состоялся 6 марта. Победу в мужском парном разряде одержали Николай Гурьев (Самара) и Иван Сыров (Санкт-Петербург), в женском парном разряде – Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко (обе – Тольятти), в смешанном – Елизавета Кудинова (Самара) – Дмитрий Павлов (Тольятти).

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