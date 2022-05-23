Карлос Алькарас прокомментировал свой дебют на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал успешный дебют на Открытом чемпионате Франции, стартовавшем вчера, 22 мая.
«Я готов к выступлению на «Ролан-Гаррос». Думаю, что я способен показать отличные результаты на турнирах «Большого шлема». «Ролан-Гаррос» – серьёзный вызов для меня. Здесь всё по-другому, пять сетов предполагают другое время нахождения на корте, в течение которого вам приходится дольше сохранять концентрацию.
Люди считают, что я один из фаворитов на этих соревнованиях. И нет, это не давит на меня, а, скорее, мотивирует. Матч помог мне войти в ритм и привыкнуть к корту», – сказал Алькарас после выступления.
Ранее Даниил Медведев оценил перспективы Алькараса на «Ролан Гаррос».
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