Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас прокомментировал свой дебют на «Ролан Гаррос»

Карлос Алькарас прокомментировал свой дебют на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал успешный дебют на Открытом чемпионате Франции, стартовавшем вчера, 22 мая.

«Я готов к выступлению на «Ролан-Гаррос». Думаю, что я способен показать отличные результаты на турнирах «Большого шлема». «Ролан-Гаррос» – серьёзный вызов для меня. Здесь всё по-другому, пять сетов предполагают другое время нахождения на корте, в течение которого вам приходится дольше сохранять концентрацию.

Люди считают, что я один из фаворитов на этих соревнованиях. И нет, это не давит на меня, а, скорее, мотивирует. Матч помог мне войти в ритм и привыкнуть к корту», – сказал Алькарас после выступления.

Ранее Даниил Медведев оценил перспективы Алькараса на «Ролан Гаррос».

Новость по теме
Даниил Медведев оценил перспективы Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022