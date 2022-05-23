Андрей Рублёв остался впереди Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублёв остался впереди соотечественника, Даниила Медведева. Рублёв остался на шестом месте, Медведев — на седьмом.
Карен Хачанов, как и прежде, занимает 28-ю строчку. Аслан Карацев опустился на три места и стал 45-м. Первые три строчки занимают Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Карлос Алькарас.
Чемпионская гонка ATP. 23 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3620 очков.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3490.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2025.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 1980.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 1920.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 1865.
8 (8). Тейлор Фритц (США) — 1765.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1610…
28 (28). Карен Хачанов (Россия) — 695…
45 (42). Аслан Карацев (Россия) — 505.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 23 мая 2022
-
07:46
-
07:32
-
00:47
-
00:35
- 22 мая 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:46
-
22:32
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
20:39
-
20:26
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:25
-
19:03
-
18:59
-
18:46
-
18:27
-
18:03
-
17:59
-
17:27
-
17:22
-
17:01
-
16:52
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:33
-
16:15
-
15:54
-
15:25
-
15:10