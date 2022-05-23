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Андрей Рублёв остался впереди Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв остался впереди Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублёв остался впереди соотечественника, Даниила Медведева. Рублёв остался на шестом месте, Медведев — на седьмом.

Карен Хачанов, как и прежде, занимает 28-ю строчку. Аслан Карацев опустился на три места и стал 45-м. Первые три строчки занимают Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и Карлос Алькарас.

Чемпионская гонка ATP. 23 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3620 очков.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3490.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2025.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 1980.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 1920.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 1865.
8 (8). Тейлор Фритц (США) — 1765.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1610…
28 (28). Карен Хачанов (Россия) — 695…
45 (42). Аслан Карацев (Россия) — 505.

Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»! Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»!

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