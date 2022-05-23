Новак Джокович высказался о завершении карьеры Жо-Вильфрида Цонги

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что думает о завершении карьеры бывшего пятого номера рейтинга ATP, француза Жо-Вильфрида Цонги. Ранее 37-летний Цонга объявил, что закончит карьеру после «Ролан Гаррос» 2022 года.

«Желаю ему наилучшего прощания с теннисом, какое он только может вообразить. Уверен, его будут поддерживать на центральном корте… Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент для него.

Конечно, французская публика наблюдала за его игрой на протяжении многих лет. Он один из наиболее харизматичных и энергичных игроков», — приводит слова Новака Джоковича пресс-служба ATP.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: