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Новак Джокович высказался о завершении карьеры Жо-Вильфрида Цонги

Новак Джокович высказался о завершении карьеры Жо-Вильфрида Цонги
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что думает о завершении карьеры бывшего пятого номера рейтинга ATP, француза Жо-Вильфрида Цонги. Ранее 37-летний Цонга объявил, что закончит карьеру после «Ролан Гаррос» 2022 года.

«Желаю ему наилучшего прощания с теннисом, какое он только может вообразить. Уверен, его будут поддерживать на центральном корте… Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент для него.

Конечно, французская публика наблюдала за его игрой на протяжении многих лет. Он один из наиболее харизматичных и энергичных игроков», — приводит слова Новака Джоковича пресс-служба ATP.

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