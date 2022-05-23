Гауфф поспорила с судьёй во время матча «Ролан Гаррос» из-за жестов отца с трибун

Американская теннисистка Кори Гауфф во время матча первого круга «Ролан Гаррос» с канадкой Ребеккой Марино поспорила с судьёй. Встреча завершилась победой 18-летней Гауфф со счётом 7:5, 6:0.



Судья посчитал, что отец американки, сидевший на трибунах, подсказывал ей. Арбитр высказал претензии спортсменке.



«У нас нет никаких сигналов. Я не понимаю, что должна ему сказать? Что он должен перестать делать?» — спросила Гауфф.



В ответ судья сказал, что отец спортсменки не обязательно подсказывает, но делает какие-то жесты, которые можно по-разному интерпретировать. В ответ на это Гауфф сказала судье, что не может на это повлиять: «Тогда можете прямо сейчас дать мне предупреждение. Я не могу контролировать его руки».