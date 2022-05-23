Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф поспорила с судьёй во время матча «Ролан Гаррос» из-за жестов отца с трибун

Гауфф поспорила с судьёй во время матча «Ролан Гаррос» из-за жестов отца с трибун
Комментарии

Американская теннисистка Кори Гауфф во время матча первого круга «Ролан Гаррос» с канадкой Ребеккой Марино поспорила с судьёй. Встреча завершилась победой 18-летней Гауфф со счётом 7:5, 6:0.

Судья посчитал, что отец американки, сидевший на трибунах, подсказывал ей. Арбитр высказал претензии спортсменке.

«У нас нет никаких сигналов. Я не понимаю, что должна ему сказать? Что он должен перестать делать?» — спросила Гауфф.

В ответ судья сказал, что отец спортсменки не обязательно подсказывает, но делает какие-то жесты, которые можно по-разному интерпретировать. В ответ на это Гауфф сказала судье, что не может на это повлиять: «Тогда можете прямо сейчас дать мне предупреждение. Я не могу контролировать его руки».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022