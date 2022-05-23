Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Джоковича Горан Иванишевич назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Тренер Джоковича Горан Иванишевич назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»
Комментарии

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, заявил, что считает 21-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля главным фаворитом Открытого чемпионата Франции. Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

«Как по мне, есть только один фаворит «Ролан Гаррос». И это Надаль. Даже с учётом того, что случилось с его ногой в Риме, я всегда так думал.

Травмирован, не травмирован — он всегда здесь фаворит. Это его дом, его корт. Он знает все хорошие отскоки, плохие отскоки — каждый закоулок. Хорошо он играет или плохо, под солнцем или нет — это ничего не меняет», — приводит слова Иванишевича Daily Express.

Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»! Как же так? Карацев не подал на матч и проиграл в 5-сетовом марафоне на «Ролан Гаррос»!

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022