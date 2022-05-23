Тренер Джоковича Горан Иванишевич назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, заявил, что считает 21-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля главным фаворитом Открытого чемпионата Франции. Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

«Как по мне, есть только один фаворит «Ролан Гаррос». И это Надаль. Даже с учётом того, что случилось с его ногой в Риме, я всегда так думал.

Травмирован, не травмирован — он всегда здесь фаворит. Это его дом, его корт. Он знает все хорошие отскоки, плохие отскоки — каждый закоулок. Хорошо он играет или плохо, под солнцем или нет — это ничего не меняет», — приводит слова Иванишевича Daily Express.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: