Чорич: до сих пор точно не знаю, что было у меня с плечом и операцией

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него возникли ранее. Он не играл с марта 2021 года из-за травмы плеча. Но на «Ролан Гаррос» Чорич вышел во второй круг, обыграв Карлоса Табернера со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:1.
«Сейчас у меня отличные ощущения. Я и сам не знал, чего ожидать от плеча, потому что уже полтора года не играл в пятисетовом формате. Я переживал. Не знал, как буду себя чувствовать, как будет вести себя моё тело во время игры. Конечно, я уже тренировался, но сравнивать это нельзя.
С моим плечом и операцией была сумасшедшая история. Сам до сих пор не знаю, что произошло. Точнее, знаю, но не до конца. Например, врачи говорили, что примерно через четыре месяца я буду готов. Но я тогда и близко не играл.
Сейчас для меня приоритетом является здоровье. Я выпал на год, это всегда тяжело», — цитирует Чорича пресс-служба турнира.
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