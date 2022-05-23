Чорич: до сих пор точно не знаю, что было у меня с плечом и операцией

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него возникли ранее. Он не играл с марта 2021 года из-за травмы плеча. Но на «Ролан Гаррос» Чорич вышел во второй круг, обыграв Карлоса Табернера со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:1.



«Сейчас у меня отличные ощущения. Я и сам не знал, чего ожидать от плеча, потому что уже полтора года не играл в пятисетовом формате. Я переживал. Не знал, как буду себя чувствовать, как будет вести себя моё тело во время игры. Конечно, я уже тренировался, но сравнивать это нельзя.



С моим плечом и операцией была сумасшедшая история. Сам до сих пор не знаю, что произошло. Точнее, знаю, но не до конца. Например, врачи говорили, что примерно через четыре месяца я буду готов. Но я тогда и близко не играл.



Сейчас для меня приоритетом является здоровье. Я выпал на год, это всегда тяжело», — цитирует Чорича пресс-служба турнира.

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