Карен Хачанов опубликовал пост из одной фразы после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 22 мая, Хачанов, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, обыграл португальца Нуну Боргеса (124) в первом круге «Ролан Гаррос» и вышел во второй раунд турнира.

«Снова в Париже с первой победой», — написал Карен.

Напомним, Хачанов победил со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Боргес выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова семь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

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