Надежда Петрова назвала знаменитую теннисистку прошлого, на которую похожа Ига Свёнтек

Двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, что первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек напоминает ей знаменитую швейцарскую теннисистку Мартину Хингис, которая пять раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. В 2020 году Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос».
«У неё великолепное чувство мяча, по этому качеству она похожа на Мартину Хингис. Конечно, ей пока далеко до успехов швейцарки. Но во время матча у Свёнтек точно так же мяч будто сидит на ракетке.
Сильно миниатюрной я бы её не назвала. У спортсменки достаточно большой рост — 176 сантиметров — и длинные руки, которые помогают дотягиваться до самых сложных мячей. Действительно, она выиграла пять турниров и, наверное, сейчас невероятно уверена в себе. Но в то же время этот успех может, наоборот, начать давить на «Ролан Гаррос», поскольку всё внимание прессы будет сосредоточено исключительно на ней, а соперницы с особым желанием постараются победить польку.
С другой стороны, она уже выигрывала Открытый чемпионат Франции. С турниром наверняка связаны хорошие воспоминания. Кроме того, Ига всегда выглядит очень спокойной и уравновешенной. Видно, что никаких проблем с психологией у неё нет», — приводит слова Петровой «RT на русском».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 23 мая 2022
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:19
-
11:25
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:23
-
07:46
-
07:32
-
00:47
-
00:35
- 22 мая 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:46
-
22:32
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
20:39
-
20:26
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:25
-
19:03
-
18:59
-
18:46
-
18:27