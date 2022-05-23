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Надежда Петрова назвала знаменитую теннисистку прошлого, на которую похожа Ига Свёнтек

Надежда Петрова назвала знаменитую теннисистку прошлого, на которую похожа Ига Свёнтек
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Двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, что первая ракетка мира, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек напоминает ей знаменитую швейцарскую теннисистку Мартину Хингис, которая пять раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. В 2020 году Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос».

«У неё великолепное чувство мяча, по этому качеству она похожа на Мартину Хингис. Конечно, ей пока далеко до успехов швейцарки. Но во время матча у Свёнтек точно так же мяч будто сидит на ракетке.

Сильно миниатюрной я бы её не назвала. У спортсменки достаточно большой рост — 176 сантиметров — и длинные руки, которые помогают дотягиваться до самых сложных мячей. Действительно, она выиграла пять турниров и, наверное, сейчас невероятно уверена в себе. Но в то же время этот успех может, наоборот, начать давить на «Ролан Гаррос», поскольку всё внимание прессы будет сосредоточено исключительно на ней, а соперницы с особым желанием постараются победить польку.

С другой стороны, она уже выигрывала Открытый чемпионат Франции. С турниром наверняка связаны хорошие воспоминания. Кроме того, Ига всегда выглядит очень спокойной и уравновешенной. Видно, что никаких проблем с психологией у неё нет», — приводит слова Петровой «RT на русском».

Турнирная сетка
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