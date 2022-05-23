Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака потерпела поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была представительница США Аманда Анисимова. Осака, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, проиграла Анисимовой, занимающей 28-е место в мировой классификации, со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

Осака четырежды подала навылет и сделала восемь двойных ошибок. Она использовала два брейк-пойнта из пяти (процент реализации составил 40%). У Анисимовой пять эйсов и две двойные ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из 10 (40%).

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