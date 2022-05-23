Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака потерпела поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была представительница США Аманда Анисимова. Осака, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, проиграла Анисимовой, занимающей 28-е место в мировой классификации, со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
Осака четырежды подала навылет и сделала восемь двойных ошибок. Она использовала два брейк-пойнта из пяти (процент реализации составил 40%). У Анисимовой пять эйсов и две двойные ошибки. Она реализовала четыре брейк-пойнта из 10 (40%).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 12:10 МСК
28
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
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|2
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38
Наоми Осака
Н. Осака
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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