Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала 29-ю победу подряд. Польская теннисистка уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга она разгромила украинку Лесю Цуренко со счётом 6:2, 6:0. Перед «Ролан Гаррос» Свёнтек выиграла пять турниров подряд. Что касается Цуренко, то она в седьмой раз уступила первой ракетке мира. У украинки пока нет ни одной победы в матчах с лидерами рейтинга.
Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 119-е место в рейтинге WTA, не сделала ни одного эйса, избежала двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.
Следующей соперницей Свёнтек станет американка Элисон Риске, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.
В прошлом году Свёнтек дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Там она уступила гречанке Марии Саккари (4:6, 4:6).
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