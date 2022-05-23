Д. Макинрой оценил шансы Надаля и Алькараса на «Ролан Гаррос»
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Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о шансах испанских теннисистов Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».
«Единственная причина, по которой Надаль не считается явным фаворитом, это его травмы. Но очевидно, что с тем уровнем игры на «Ролан Гаррос» трудно не считать его фаворитом. Он выигрывал турнир 13 раз.
В прошлом году Надаль проиграл. А Карлос сейчас выглядит великолепно. В Риме было видно, что у Надаля проблемы. Поэтому сложно сказать. Но вы знаете, мне кажется, что самое главное — здоровье. Всё будет зависеть от состояния Рафы», — цитирует Макинроя Eurosport.
Отметим, Алькарас уже вышел во второй круг турнира «Большого шлема».
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