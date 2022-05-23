Джон Макинрой предположил, сколько турниров «Большого шлема» сможет выиграть Свёнтек

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился мнением о первой ракетке мира Иге Свёнтек, представляющей Польшу. Он сравнил её с американкой Сереной Уильямс, выигравшей 23 титула на турнирах «Большого шлема». Свёнтек одержала уже 29 побед подряд.



«Сравнение Свёнтек и Серены — большой комплимент. Серена не так сильно подкручивала мяч. Думаю, что если в итоге у Иги будет хотя бы половина достижений Серены за карьеру, то она уже будет счастлива.



Понятно, что Свёнтек молода. Она учится чему-то новому. Их игровой стиль с Сереной противоположный. Но чемпионы умеют подстраиваться, они гибкие.



Что касается Свёнтек, то она находится в прекрасной форме. Думаю, что она может выиграть 8-10 турниров «Большого шлема», кто знает?» — приводит слова Макинроя Eurosport.

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