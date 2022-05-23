Наоми Осака намекнула, что может пропустить Уимблдон из-за лишения турнира очков в рейтинг

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, что может не приехать на Уимблдон 2022 года, после того как организаторы отстранили российских и белорусских спортсменов.
«Я не на сто процентов уверена, что приеду на Уимблдон. Я хотела бы приобрести ещё немного опыта игры на траве. Но я из тех игроков, кто получает мотивацию, когда смотрит, как поднимается рейтинг.
У меня чувство, что для меня это будет что-то вроде выставочного турнира, если я выступлю на Уимблдоне без очков. Знаю, что это не так. Но мой мозг чувствует именно так. Я не могу выкладываться на сто процентов, когда речь идёт о чём-то вроде выставочного турнира.
Я ещё не приняла решения. Но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства», — приводит слова Осаки Inews.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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