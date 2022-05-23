У Касаткиной сменилась соперница на старте «Ролан Гаррос», она встретится с лаки-лузером
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Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом круге «Ролан Гаррос» встретится со словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой. Изначально планировалось, что первой соперницей россиянки будет шведка Ребекка Петерсон. Но она в итоге снялась с турнира, после чего её сменила лаки-лузер из Словакии.
Эта встреча будет проходить завтра, 24 мая. Начало — в 12:00 мск. В случае победы Касаткина сыграет с победителем матча Панна Удварди (Венгрия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).
Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова. Призовой фонд соревнований во Франции в 2022 году превышает € 43 млн.
Ранее Касаткина назвала первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек главным фаворитом турнира.
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