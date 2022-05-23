Осака прокомментировала поражение в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала неудачное выступление на «Ролан Гаррос». Экс первая ракетка мира уступила в матче первого круга американке Аманде Анисимовой со счётом 5:7, 4:6. Японка призналась, что проблемы с подачей привели к серьёзным сложностям. Она за матч допустила восемь двойных ошибок.



«Я не чувствовала проблем с ахиллом до второго сета. Думаю, что сложности с подачей связаны с тем, что я понимала, насколько сильна соперница на приёме. Немного боялась, что она сможет легко принимать. Возможно, я слишком сильно старалась.



Да, конечно, проблема ещё и в том, что у меня было мало практики перед турниром. Но я очень благодарна зрителям за поддержку. Они давали мне много энергии. Было здорово здесь сыграть, хоть я и уступила», — цитирует Осаку UbiTennis.

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