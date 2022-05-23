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Виктория Азаренко одержала волевую победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко одержала волевую победу в первом круге «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

На старте турнира Азаренко (15) в сложном матче обыграла представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 19. На счету Богдан — пять эйсов, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде 32-летняя Азаренко встретится с немкой Андреа Петкович.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 12:15 МСК
Виктория Азаренко
15
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		7 7 6
7 9 		6 1 2
         
Ана Богдан
93
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
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