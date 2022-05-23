Фото: Серена Уильямс встретила понедельник в облегающем чёрном платье

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в социальных сетях в облегающем чёрном платье, сопроводив пост следующей подписью:
«Понедельник, я не права?»
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.
Ранее стало известно, что Уильямс, как и швейцарец Роджер Федерер, выпадут из мировых рейтингов после Уимблдонского турнира.
- 23 мая 2022
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