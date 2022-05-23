Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Серена Уильямс встретила понедельник в облегающем чёрном платье

Фото: Серена Уильямс встретила понедельник в облегающем чёрном платье
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в социальных сетях в облегающем чёрном платье, сопроводив пост следующей подписью:

«Понедельник, я не права?»

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Последний титул на турнире «Большого шлема» Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Серена впервые стала мамой. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы.

Ранее стало известно, что Уильямс, как и швейцарец Роджер Федерер, выпадут из мировых рейтингов после Уимблдонского турнира.

Новость по теме
Роджер Федерер и Серена Уильямс выпадут из рейтинг-листов после Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022