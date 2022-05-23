Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
На старте престижных соревнований Самсонова (25) проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 6:2, 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Ковинич — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.
В следующем раунде Ковинич сыграет с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) – Кристина Кучова (Словакия).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
- 23 мая 2022
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