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Людмила Самсонова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции

Людмила Самсонова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

На старте престижных соревнований Самсонова (25) проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 6:2, 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Ковинич — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В следующем раунде Ковинич сыграет с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) – Кристина Кучова (Словакия).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 16:05 МСК
Данка Ковинич
95
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Людмила Самсонова
27
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Комментарии
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