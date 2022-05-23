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35-летний Рафаэль Надаль одержал разгромную победу на старте «Ролан Гаррос»

35-летний Рафаэль Надаль одержал разгромную победу на старте «Ролан Гаррос»
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче 35-летний Надаль (5) уверенно обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Надаль один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томпсона — пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований Надаль сразится с представителем Франции Корентеном Муте (WC).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 17:00 МСК
Джордан Томпсон
82
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 2    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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