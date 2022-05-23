35-летний Рафаэль Надаль одержал разгромную победу на старте «Ролан Гаррос»
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.
В стартовом матче 35-летний Надаль (5) уверенно обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Надаль один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томпсона — пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем раунде соревнований Надаль сразится с представителем Франции Корентеном Муте (WC).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
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