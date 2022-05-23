Муте обыграл Вавринку в первом круге «Ролан Гаррос» и вышел на Надаля

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг «Ролан Гаррос».

В стартовом для себя матче победитель Открытого чемпионата Франции 2015 года Вавринка (SR) уступил французу Корентену Муте (WC) со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Вавринка 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Муте — один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Муте предстоит сразиться уже с 13-кратным чемпионом Парижского мэйджора испанцем Рафаэлем Надалем (5).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.