Муте обыграл Вавринку в первом круге «Ролан Гаррос» и вышел на Надаля

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел пробиться во второй круг «Ролан Гаррос».
В стартовом для себя матче победитель Открытого чемпионата Франции 2015 года Вавринка (SR) уступил французу Корентену Муте (WC) со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Вавринка 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Муте — один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Муте предстоит сразиться уже с 13-кратным чемпионом Парижского мэйджора испанцем Рафаэлем Надалем (5).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
- 23 мая 2022
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