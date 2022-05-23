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Надаль обошёл Федерера по числу побед на одном турнире «Большого шлема»

Надаль обошёл Федерера по числу побед на одном турнире «Большого шлема»
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, сегодня, 23 мая, успешно дебютировавший на Открытом чемпионате Франции – 2022, установил очередное достижение.

Напомним, в матче первого круга Надаль обыграл в двух сетах австралийца Джордана Томпсона (82) и одержал 106-ю победу на турнире «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с 23-кратной победительницей ТБШ американкой Сереной Уильямс.

Ниже представлены рекордсмены по числу побед на одном турнире «Большого шлема»:
1. Мартина Навратилова (Уимблдон) – 120;
2. Серена Уильямс (Открытый чемпионат США) и Рафаэль Надаль (Открытый чемпионат Франции) – 106;
3. Роджер Федерер (Уимблдон) – 105;
4. Роджер Федерер (Открытый чемпионат Австралии) – 102.

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