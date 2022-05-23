«Это был их единственный козырь». Душан Лайович — о решении ATP лишить Уимблдон очков

64-я ракетка мира сербский теннисист Душан Лайович высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Я уверен, что некоторые игроки пропустят Уимблдон. Но многие сказали мне, что планируют поехать. Я поеду.

Думаю, что для ATP единственным способом обозначить свою позицию было лишить Уимблдон очков. Это был их единственный козырь в споре с тем, как устроен теннис. Я не знаю, почему они не заморозили прошлогодние очки, мне кажется, это нанесло бы меньший ущерб игрокам», — сказал Лайович после проигрыша в первом круге «Ролан Гаррос» аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 3:6.

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение.