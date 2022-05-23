Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диан Парри — о победе над Крейчиковой: сбылась моя мечта

Диан Парри — о победе над Крейчиковой: сбылась моя мечта
Комментарии

97-я ракетка мира француженка Диан Парри прокомментировала неожиданную победу над победительницей прошлогоднего Открытого чемпионата Франции чешкой Барборой Крейчиковой на старте нынешних соревнований.

«Когда я училась в школе, то каждый день смотрела на стадион «Ролан Гаррос» по пути в неё. Когда-то выступать здесь было моей мечтой. И сегодня эта мечта сбылась на глазах прекрасных зрителей.

Это было непросто. Очень хотелось победить, ведь на меня смотрело так много людей, знакомых мне. Я вышла против второй ракетки мира и победительницы Открытого чемпионата Франции. Где-то я излишне старалась, но это было необходимо. Я пыталась оставаться агрессивной», – приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Новость по теме
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Крейчикова уступила в первом круге турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022