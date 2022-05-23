Радукану одержала непростую победу над 17-летней Носковой на старте «Ролан Гаррос»

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
На старте соревнований Радукану (12) в непростом матче обыграла 17-летнюю чешку Линду Носкову (Q) со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Радукану два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 17. На счету Носковой — ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре использованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Радукану сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
- 23 мая 2022
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