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Радукану одержала непростую победу над 17-летней Носковой на старте «Ролан Гаррос»

Радукану одержала непростую победу над 17-летней Носковой на старте «Ролан Гаррос»
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Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

На старте соревнований Радукану (12) в непростом матче обыграла 17-летнюю чешку Линду Носкову (Q) со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 40 минут. Радукану два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 17. На счету Носковой — ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре использованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Радукану сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 18:50 МСК
Линда Носкова
184
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 1
6 4 		7 6
         
Эмма Радукану
12
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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