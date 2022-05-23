Рафаэль Надаль опубликовал пост после успешного дебюта на «Ролан Гаррос» — 2022

Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост в социальных сетях после успешного дебюта на Открытом чемпионате Франции – 2022.
Напомним, в матче первого круга Надаль обыграл в двух сетах австралийца Джордана Томпсона (82) и одержал 299-ю победу на турнирах «Большого шлема» и 106-ю – на отдельно взятом турнире БШ.
«Очень рад первому матчу на «Ролан Гаррос». Спасибо!!!» – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Ранее в интервью Надаль высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям. Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, отказавшей представителям России и Беларуси в участии.
- 23 мая 2022
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