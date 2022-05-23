Пятая ракетка мира Анетт Контавейт завершила выступление на «Ролан Гаррос» в 1-м круге

Пятая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт неожиданно не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022. Грунтовый турнир «Большого шлема» у женщин продлится до 4 июня.

В стартовом матче Контавейт (5) уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 6:7 (5:7), 5:7. Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Контавейт семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томлянович — два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Томлянович ждёт поединок с россиянкой Варварой Грачёвой.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.