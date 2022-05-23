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Пятая ракетка мира Анетт Контавейт завершила выступление на «Ролан Гаррос» в 1-м круге

Пятая ракетка мира Анетт Контавейт завершила выступление на «Ролан Гаррос» в 1-м круге
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Пятая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт неожиданно не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022. Грунтовый турнир «Большого шлема» у женщин продлится до 4 июня.

В стартовом матче Контавейт (5) уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 6:7 (5:7), 5:7. Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Контавейт семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томлянович — два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Томлянович ждёт поединок с россиянкой Варварой Грачёвой.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 19:30 МСК
Анетт Контавейт
5
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5  
7 7 		7  
         
Айла Томлянович
42
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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